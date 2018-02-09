У Таїланді затримали російського учасника міжнародної банди зі 100 тисячами біткоїнів

Затриманий займав другу позицію в ієрархії міжнародного злочинного угрупування Infraud.

У Таїланді поліція затримала російського громадянина, який є одним з організаторів транснаціонального злочинного угруповання Infraud, діючої на чорному інтернет-ринку. При обшуках у нього виявили понад 100 тисяч біткоїнів.

Затриманий Сергій Медведєв, який втік до Таїланду шість років тому, був затриманий у минулу п'ятницю, повідомило джерело виданню "Bangkok Post".

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"Слідчі Відділу боротьби зі злочинністю виявили, що російський підозрюваний торгує незаконними продуктами в інтернеті з використанням валюти біткоїн. Судячи з доказів, отриманих під час обшуків 2 лютого, у нього було більше 100 тисяч біткоїнів, що еквівалентно майже 100 мільйонам бат (грошова одиниця Таїланду - УНІАН)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, банда, в якій Медведєв займав другу позицію в ієрархії, займалася крадіжкою і продажем кредитних карт і персональних даних у Dark Web. За даними Міністерства юстиції США, діяльність злочинної організації призвела до збитків на 530 мільйонів доларів.

Це був "головний магазин для кіберзлочинців в усьому світі", - сказав заступник помічника Генерального прокурора Девід Рибіцький.

Як повідомляв УНІАН, організатором угрупування Infraud виявився громадянин України Святослав Бондаренко. Група кіберзлочинців діяла під гаслом "In Fraud We Trust", тобто "Ми віримо в шахрайство".