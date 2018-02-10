Ліванець, який пройшов у Парижі шлях від бездомного мийника посуду до власника ресторану, отримав зірку "Мішлен"

Алан Жеам колись приїхав у Париж з Лівану без грошей та знання мови, і в результаті нещодавно відкрив ресторан неподалік від Тріумфальної арки.

43-річний ліванець Алан Жеам, який нещодавно відкрив ресторан неподалік від Тріумфальної арки в Парижі, отримав престижну мішленівську зірку кулінарного якості. Колись він приїхав у Париж з Лівану без грошей та знання мови і був бездомним мийником посуду.

Як пише Бі-бі-сі, стати кухарем у Парижі йому допоміг випадок, причому нещасний випадок, що трапився з шеф-кухарем ресторану, де Алан мив посуд: коли шеф поранив ножем руку і його довелося терміново везти в лікарню, Алану не залишалося нічого іншого, як самому стати до плити - щоб хоч якось задовольнити запити відвідувачів, які сиділи у залі.

Йому вдалося вразити своєю майстерністю не тільки відвідувачів, але і власника ресторану, який під кінець робочого дня сказав: "Так ти вмієш готувати!".

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Саме це ж знаменує та перша зірка, видана ресторану Alan Geamm французьким "Червоним гідом Мішлен", який ще називають "ресторанною біблією".

Любов до кулінарії проявилася у Жеама ще в дитинстві, коли він захоплювався кулінарними телешоу. Допомогла цьому і різноманітна гастрономічна культура, в якій він ріс - спочатку в африканській Ліберії, а потім на батьківщині батьків у Бейруті, куди переїхала його родина, рятуючись від війни.

Але по-справжньому готувати він почав, проходячи службу у ліванській армії, причому настільки успішно, що командир полку зробив його своїм особистим кухарем. "Я готую, щоб порадувати людей", - сказав Жеам журналістам.

Однією з його улюблених страв на сьогоднішній день є ескалоп із фуа-гра, облитий гранатовою патокою, з тарталетками з буряка і граната, що видає вплив ліванської кухні на його смакові уподобання.

"Я їв багато гранатів у дитинстві. Робив з них сік, по-різному їх готував, тому я люблю доповнювати щось виключно французьке - таке, як фуа-гра - чимось дуже ліванським", - каже шеф.

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