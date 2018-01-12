У РосЗМІ з'явився список "друзів Путіна", над яким працюють у США

Російський політик Олег Мітволь стверджує, що в його розпорядженні є список фігурантів нової «кремлівської доповіді» США, щодо яких можуть бути введені санкції.

Як повідомляє «Дождь», всього в наданому Мітволем списку фігурують 568 фізичних і юридичних осіб. За словами політика, він отримав список від свого джерела у зовнішньополітичних колах.

Мітволь, при цьому підкреслює, що варіант списку неостаточний, його було складено тиждень тому.

Відзначається, що значну частину списку складають великі російські банки та їх дочірні підприємства. Зокрема - ВТБ, Сбербанк, Банк Москви, "Внешэкономбанк", "Россельхозбанк", "Росэксимбанк", «Глобэкс», "Проминвестбанк" та інші.

Крім того, в списку фігурують державні нафтогазові компанії (у тому числі дочірні підприємства «Роснефти» і «Газпрому»), і компанії, пов'язані з обороною і промисловістю («Росборонэкспорт», концерни «Авиаприборостроение» та «Орион»).

Є в списку і приватні компанії: «Сургутнафтогаз» Володимира Богданова і дочірні підприємства «Новатек» Леоніда Міхельсона. Також у наданому Мітволем списку є «Приватна військова компанія Вагнера».

У списку багато осіб, які раніше вже потрапляли під санкції США, а також тих, хто пов'язаний з війною в Україні та приєднанням Криму. Мова йде про екс-президента України Віктора Януковича, його сина Олександра і колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. До списку потрапив також наближений до Путіна український політик і бізнесмен Віктор Медведчук.

Читайте такожДерждеп США продовжує роботу щодо посилення санкцій проти Росії Наголошується, що до списку потрапила низка осіб, яких раніше пов'язували з Володимиром Путіним: Петро Колбін, Аркадій, Борис і Роман Ротенберг, а також Кирило і Юрій Ковальчуки.

До списку увійшли російські чиновники: віце-прем'єри Дмитро Рогозін і Дмитро Козак, радник президента Сергій Глазьєв. Є також представники парламенту: спікери Держдуми і Ради Федерації В'ячеслав Володін і Валентина Матвієнко, віце-спікер Держдуми Сергій Неверов і «депутат» Наталія Поклонська.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкцій щодо Росії, Ірану і Північної Кореї, раніше схвалений Палатою представників і Сенатом Конгресу США. Документ, серед іншого, зобов'язав органи виконавчої влади США надати до початку лютого 2018 року список осіб, наближених до президента РФ Володимира Путіна.

Тим часом, міністр фінансів США Стівен Мнучін підтвердив, що його відомство працює над списком. За його словами, документ може бути оприлюднено в найближчому майбутньому.