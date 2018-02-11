Єгипет проводить антитерористичну операцію на Синаї: в хід пішли "Містралі"

Єгипетські військові завдали удаів по 66 об'єктам терористів, знищивши автомобілі, снайперські гвинтівки та інші об'єкти бойовиків.

Вертольотоносці "Містраль", які Єгипет придбав у Франції, беруть участь у масштабній антитерористичній операції на півночі та в центральній частині Синайського півострова.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву головного командування ЗС Єгипту.

"На даний час ліквідовано 16 терористів, заарештовано четверо учасників незаконних бандформувань, понад 30 підозрюваних затримано. Військові завдали ударів по 66 об'єктів терористів, знищивши автомобілі, снайперські гвинтівки і інші об'єкти бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що військово-морські сили Єгипту виконують свої заплановані завдання і висаджують спеціальні військово-морські підрозділи з вертольотоносця "Містраль" для проведення операцій із зачистки узбережжя в районі ель-Аріша (Середземне море).

Антитерористична операція "Синай-2018" за підтримки Міністерства внутрішніх справ Єгипту почалася вранці 9 лютого. Вона проходить на Синайському півострові, в дельті Нілу і пустельних районах на заході Єгипту. Військові закликали населення до співпраці і просять повідомляти про тих, хто може бути причетним до тероризму.