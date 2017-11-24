Кількість жертв теракту в Єгипті зросла до 184

В результаті атаки на мечеть на півночі Синайського півострова загинуло 184 осіб, ще близько 125 осіб постраждали. Про це повідомляє агентство MENA.

Читайте такожВибух в єгипетській мечеті: фото з місця трагедіїНапад на мечеть було скоєно під час п'ятничної молитви у населеному пункті Ер-Рауда, розташованому неподалік від столиці провінції Північний Синай. Терористи спочатку привели в дію вибуховий пристрій, а потім відкрили вогонь по людях.

Жодне з діючих у країні екстремістських угруповань поки не взяло на себе відповідальність за цю атаку.

У зв'язку з терактом міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило про введення надзвичайного стану в Каїрі. Силовим структурам дано розпорядження взяти під охорону всі державні і суспільно значимі установи. Влада Єгипту оголосила триденний загальнонаціональний траур за жертвами терористичної атаки.