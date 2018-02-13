Лідер німецьких соціал-демократів Шульц оголосив про свою відставку

Керівництво партії номінувало на посаду нового голови СДПН 47-річну лідерку фракції соціал-демократів у Бундестазі Андреа Налес.

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Шульц оголосив сьогодні, 13 лютого, про свою відставку.

Як повідомляє Deutsche Welle, він очолював СДПН близько року.

Керівництво партії номінувало на посаду нової очільниці СДПН 47-річну лідерку фракції соціал-демократів у Бундестазі Андреа Налес.

Голосування відбудеться 22 квітня на партійному з’їзді у Вісбадені. У разі затвердження на з'їзді її кандидатури, Налес стане першою жінкою, яка очолить СДПН за майже155-річну історію цієї політсили. А до того тимчасово виконувати обов'язки голови партії має Олаф Шольц.

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Як відомо, після завершення коаліційних переговорів Шульц висловив бажання очолити міністерство закордонних справ у майбутньому уряді Німеччини та залишити посаду голови партії. Своєю наступницею на чолі СДПН він тоді запропонував Налес. Утім, такий крок викликав різку критику з боку багатьох однопартійців, у тому числі нинішнього міністра закордонних справ ФРН Зіґмара Ґабріеля, який не приховував бажання залишитися на чолі міністерства.

Згодом, 9 лютого, Шульц заявив, що не претендуватиме на те, щоб очолити міністерство закордонних справ.

Слід зазначити, що після оголошення результатів виборів до Бундестагу Шульц виступав за перехід СДПН в опозицію та виключав можливість того, що може стати міністром в уряді Ангели Меркель.

Переговори щодо перспективи створення «великої коаліції» у складі ХДС/ХСС і соціал-демократів успішно завершилися 7 лютого. Утім, коаліційну угоду ще мають підтримати члени СДПН.