Лідер німецьких соціал-демократів Шульц оголосив про свою відставку

23:02, 13 лютого 2018
Світ
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Мартін Шульц / REUTERS

Як повідомляє Deutsche Welle, він очолював СДПН близько року.

Керівництво партії номінувало на посаду нової очільниці СДПН 47-річну лідерку фракції соціал-демократів у Бундестазі Андреа Налес.

Голосування відбудеться 22 квітня на партійному з’їзді у Вісбадені. У разі затвердження на з'їзді її кандидатури, Налес стане першою жінкою, яка очолить СДПН за майже155-річну історію цієї політсили. А до того тимчасово виконувати обов'язки голови партії має Олаф Шольц.

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Як відомо, після завершення коаліційних переговорів Шульц висловив бажання очолити міністерство закордонних справ у майбутньому уряді Німеччини та залишити посаду голови партії. Своєю наступницею на чолі СДПН він тоді запропонував Налес. Утім, такий крок викликав різку критику з боку багатьох однопартійців, у тому числі нинішнього міністра закордонних справ ФРН Зіґмара Ґабріеля, який не приховував бажання залишитися на чолі міністерства.

Згодом, 9 лютого, Шульц заявив, що не претендуватиме на те, щоб очолити міністерство закордонних справ.

Слід зазначити, що після оголошення результатів виборів до Бундестагу Шульц виступав за перехід СДПН в опозицію та виключав можливість того, що може стати міністром в уряді Ангели Меркель.

Переговори щодо перспективи створення «великої коаліції» у складі ХДС/ХСС і соціал-демократів успішно завершилися 7 лютого. Утім, коаліційну угоду ще мають підтримати члени СДПН.

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Теги: #Німеччина#Мартін Шульц#СДПН