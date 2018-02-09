Лідер соціал-демократів Шульц відмовився від посади глави МЗС Німеччини

Мартін Шульц не стане новим міністром закордонних справ Німеччини. Він відмовився від цієї посади через тиск в СДПН.

Глава партії Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Мартін Шульц (Martin Schulz) відмовився від посади міністра закордонних справ Німеччини.

"Цим я оголошую про відмову від посади у федеральному уряді і гаряче сподіваюся, що на цьому дебати всередині партії завершаться", - заявив він у п'ятницю, 9 лютого. Про це повідомляє DW.

"Ми всі займаємося політикою для людей в цій країні. До цього відноситься те, що мої амбіції повинні стояти нижче інтересів партії", - додав Шульц.

7 лютого було оголошено, що Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), які виступають блоком, а також СДПН успішно завершили переговори про формування урядової "великої коаліції". Вони прийшли до згоди з приводу коаліційної угоди і розподілили місця в кабінеті міністрів. Тоді ж стало відомо, що на посаду глави МЗС Німеччини може претендувати Мартін Шульц.

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Однак, за даними німецьких ЗМІ, на Шульца виявлявся занадто сильний тиск у партії через те, що він раніше заявляв, що не має наміру працювати в уряді під керівництвом Ангели Меркель (Angela Merkel).

Зараз посаду міністра закордонних справ займає Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) з СДПН. Він дорікнув Шульцу в тому, що той не тримає своє слово, не уточнивши, проте, про яку обіцянку йде мова.

Габріель раніше відмовився від посади голови партії, а значить, кандидата в канцлери на користь Шульца з тим, щоб залишитися главою МЗС. За даними німецьких ЗМІ, Шульц обіцяв зберегти за ним цю посаду. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Шульц збирається піти у відставку з поста голови СДПН у бундестазі 2 березня. Цю посаду обійме голова фракції соціал-демократів у бундестазі Андреа Налес (Andrea Nahles).