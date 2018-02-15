У Польщі роботодавець, який викинув українку з інсультом на вулицю, вирішив оплатити її лікування

Розмір можливого щомісячного відшкодування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності українки буде визначено в судовому порядку.

У Польщі роботодавець взяв на себе зобов’язання оплатити лікування і реабілітацію українки, яку він раніше залишив на лавці на автобусній зупинці.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці у Facebook.

"У Посольстві України в Польщі відбулася зустріч з працедавцем громадянки України у зв'язку з інцидентом щодо ненадання їй необхідної медичної допомоги. Під час зустрічі представники місцевих органів самоврядування заявили про готовність оплатити лікування громадянки України в медичній установі м.Познань", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що працедавець надав письмове зобов'язання оплатити повний курс лікування, а також реабілітацію потерпілої на території Польщі. Водночас, розмір можливого щомісячного відшкодування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності українки буде визначено в судовому порядку.

Раніше повідомлялося, що працедавець у Польщі не викликав швидку українці, у якої стався інсульт - жінку просто вивезли на вулицю та покинули її, викликавши поліцію. Жінка працювала нелегально.