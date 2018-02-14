У Польщі працедавець викинув паралізовану інсультом українку на вулицю

Замість того, аби викликати українці швидку, її працедавець вивіз жінку за межі закладу праці і викликав поліцію.

Працедавець у Польщі не викликав швидку українці, у якої стався інсульт - жінку просто вивезли на вулицю та покинули її, викликавши поліцію.

Як повідомляє "Польське радіо", прокуратура у місті Сьрода-Вєликопольська вивчає обставини справи українки, яка, нелегально працюючи в одній з місцевих фірм, отримала інсульт.

Працедавець не викликав їй швидку допомогу, натомість вирішив вивезти її за межі закладу праці, залишивши на лавці та викликавши поліцію до нібито нетверезої особи. Нині жінка у важкому стані перебуває у познанській лікарні.

Справі надав розголосу почесний консул України у Познані Вітольд Горовський. Він поінформував, що українка мешкала на терені закладу, у якому незаконно працювала. Коли раптом у неробочий час у неї стався інсульт, працедавець не викликав їй швидку допомогу.

«Він відвіз її до сусіднього міста. Думаєте, що до лікарні? Вже паралізовану Оксану перенесли до автівки, потім її витягнули з машини і поклали на лавку посеред вулиці. Тоді була викликана поліція у зв’язку з тим, що нібито на вулиці перебуває людина напідпитку», - написав Горовський в одній із соціальних мереж.

Справу вже декілька тижнів перевіряє Районна прокуратура у Срьоді-Великопольській. Голова прокуратури Ґжеґож Ґуче сказав у вівторок, що провадження порушено у справі безпосередньої загрози втрати життя або важкої шкоди здоров’ю, а також у справі незаконного працевлаштування.

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«Ми вилучили для вивчення відео з камер спостереження цієї фірми, хочемо отримати медичні документи цієї жінки. Ми звернемося за висновками експертів з судово-медичної установи. Водночас перевірку має провести також Державна інспекція праці», - сказав він.

Поки у цій справі звинувачення нікому не висунуто. Жінка лежить у лікарні в Познані, її стан важкий. Консул почав збір коштів на її лікування. Він повідомив, що необхідна сума – це приблизно 15-17 тис. злотих (3,6 - 4 тис. євро).

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