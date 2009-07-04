США сьогодні святкують 233-й день народження країни

США святкує День незалежності - 233-й день народження країни. Ця дата приурочена до дня підписання Декларації незалежності країни від британського впливу, передає ІТАР-ТАСС.

Примітно, що зазначений документ у реальності було прийнято американським Конгресом 2 липня 1776 року, коли його підписали тодішній секретар законодавчих зборів створюваної країни Чарльз Томпосгон і президент Джон Хенкок. Ще через два дні Конгрес схвалив змінену версію документа й віддав розпорядження про те, щоб Декларація була роздрукована й поширена серед населення. Всі святкування, що проходили у вигляді салютів із мушкетів і супроводжувалися масовими заходами, насправді пройшли через декілька днів або навіть тижнів після 4 липня.

Проте, саме ця дата вважається "днем народження" країни. Сьогодні в більшості американських міст, незважаючи на наслідки глобальної фінансової кризи, пройдуть паради, а ввечері будуть влаштовані феєрверки. Одна з найбільших подібних піротехнічних дій відбудеться в Нью-Йорку на західній стороні Манхеттена. ЗІ спеціальних барж на річці Гудзон у небо будуть запущені тисячі зарядів. Останніми роками даний захід проводився на річці Іст-Рівер на схід від Манхеттена, проте цього разу було вирішено перенести його на Гудзон. Зроблено це було на честь 400-річчя експедиції англійського мореплавця Генрі Хадсона, що поклала початок колонізації цих місць європейцями. 4 квітня 1609 року Хадсон (Гудзон) на трищогловому кораблі "Халв Маєн" ("Півмісяць"), що належав голландській Ост-Індській компанії, залишив Амстердам у Нідерландах й вирушив на пошуки північно-західного проходу з Атлантичного в Тихий океан. Того ж року Хадсон досяг Східного узбережжя Північної Америки, відкривши острів Манхеттен і пройшовши по річці, що згодом отримала його ім`я, до точки, де нині розташоване місто Олбані, столиця штату Нью-Йорк.