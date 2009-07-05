Росія вживає безпрецедентні заходи безпеки

Спецслужби і правоохоронні органи Росії вживають безпрецедентні заходи безпеки у зв`язку з візитом до Москви президента США Барака Обами, повідомив РІА “Новости” представник однієї з російських спецслужб, що займається підготовкою візиту.

Схема забезпечення безпеки візитів голів держав давно відпрацьована спецслужбами, але цього разу до неї будуть внесені деякі зміни і доповнення, які не розкриваються, сказав він.

Президент США Барак Обама перебуватиме в Росії з 6 по 8 липня.

"У забезпеченні безпеки візиту американського президента братимуть участь представники практично всіх силових структур Росії - ФСО, ФСБ, МВС, а також міністерства оборони", - сказав співрозмовник агентства. У черговому режимі будуть Військово-повітряні сили Московського військового округу.

"Кілька десятків винищувачів будуть стояти на бойовому чергуванні, на аеродромах. Крім того, повітряний простір Московського регіону буде оголошений безполітною зоною. Засобам ППО ВПС Росії дано вказівки присікати всі спроби порушення режиму безпеки", - зазначив співбесідник.

Московська міліція посилить режим несення служби і вживе додаткових заходів безпеки на об`єктах громадського транспорту і в місцях масового перебування громадян. Планується, що в особливому режимі в Москві щодня забезпечуватимуть правопорядок кілька тисяч працівників міліції, зокрема оперативників в цивільному одязі, відзначив співрозмовник агентства.

За його словами, на допомогу московським колегам з кількох регіонів країни прибудуть додаткові загони міліції, зокрема співробітники патрульно-постової служби, кращий оперативний склад і бійці ОМОН.

"Напередодні візиту Обами до Москви в столиці буде посилений паспортний режим", - повідомив він. Дільничним уповноваженим інспекторам дано вказівки ретельно перевірити всіх осіб, що перебувають на спеціальному обліку на їх територіях.

На випадок виникнення надзвичайних ситуацій у всіх відділках міліції перебуватимуть мобільні резерви у складі бійців ОМОН, посиляться слідчо-оперативні групи і групи швидкого реагування, задіяні кінологи із службовими собаками", - сказав співрозмовник агентства.

Особлива увага буде приділена забезпеченню безпечного проїзду кортежів офіційних осіб вулицями Москви.

Представник спецслужби нагадав, що забезпечувати безпосередню безпеку президента США на території Росії будуть співробітники американської спеціальної служби. "Співробітники ФСО надаватимуть їм всю необхідну допомогу. Російські і американські колеги працюють в тісній взаємодії по забезпеченню безпеки перших осіб держави", - зазначив співрозовник агентства.