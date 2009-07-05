Медведєв: підпільні казино треба «прихлопувати»

Президент Росії Дмитро Медведєв попередив, що влада присікатиме спроби грального бізнесу, який з 1 липня дозволений тільки в чотирьох спеціальних зонах, піти в підпілля або "закамуфлюватися" під інші види діяльності.

Медведєв констатував, що юридично всі гральні заклади закриті. "Що стосується приватних клубів, по суті - кубел, якщо такого роду інформація з`являється, на неї повинні реагувати правоохоронні органи... Якщо відомо, що в тому або іншому місті функціонують підпільні заклади, їх потрібно закривати, їх потрібно прихлопувати", - наголосив президент. Він визнав, що "будуть спроби сховатися за ті сфери ведення діяльності, які не врегульовані законом". "Я вважаю, що якщо такого роду спроби набудуть масового характеру, ми повинні будемо на них відреагувати, аж до заборони будь-яких інших видів діяльності, під які камуфлюватиметься нинішній гральний бізнес", - сказав президент РФ.

Згідно федеральному закону, казино і зали ігрових автоматів повинні переміститися в гральні зони, які створюються в Примор`ї, Алтайському краї, Калінінградській області, а також на межі Краснодарського краю і Ростовської області. Численні експерти прогнозують, що казино "підуть в тінь" і перестануть платити податки.

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