Опозиція виграла вибори в Болгарії - екзит-поли

Опозиційна правоцентристська коаліція GERB мера Софії Бойко Борисова із значною перевагою здобула перемогу на парламентських виборах в неділю в Болгарії, але цього виявилося недостатньо, щоб вона одержала більшість з 240 місць в головному законодавчому органі країни, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на екзит-поли.

За даними організації Alpha Research, яка проводила опитування громадської думки на виборчих дільницях, коаліція мера Софії здобула перемогу на парламентських виборах, набравши 38,5% голосів виборців.

За правлячу Болгарську соціалістичну партію на чолі з прем`єр-міністром країни Сергієм Станішевим проголосували 18,4% виборців.

Як показували дані опитування громадської думки напередодні виборів, жоден з цих двох фаворитів не зміг завоювати більшість з 240 парламентських місць навіть за підтримки своїх менш вагомих союзників.

Ліберальна партія MRF турецької меншини, яка виступає в ролі союзника соціалістів, зайняла третє місце, заручившись підтримкою 13,5% виборців, а ультранаціоналістична партія Attack фінішувала на четвертому місці з результатом в 9,2%.

Офіційні результати виборів оприлюднять у понеділок.

РІА "Новости"