"Росія після Путіна": зустріч російських опозиціонерів під такою назвою відбулася у Москві. Вердикт опонентів чинної влади категоричний: перезавантаження відносин Вашингтона та Москви неможливе, передає 5 канал. Причина у різних цінностях, які сповідують Барак Обама і Дмитро Медведєв.

В інтерв`ю російським ЗМІ президент США наголосив: потеплішання можливе, якщо в Росії поважатимуть права людини та закони. Американському президентові здається дивним процес над екс-керівниками ЮКОСУ Михайлом Ходорковським та Платоном Лебедєвим. Зокрема, пана Обаму дивує те, що їм висунули звинувачення дуже подібні до тих, за які вже засудили. Утім, втручатися американський лідер не планує.

А от російська опозиція переконана: у Кремлі найбільше цінують не демократичні свободи, а гроші та владу. Московський візит президента США розпочнеться завтра.

Борис Нємцов: "Цінності Обами, як афроамериканського президента, дуже чіткі. Якби не демократія, він би не прийшов до влади. Це все свобода слова, без якої у нього не було би жодних шансів. Оце - верховенство права, коли кожен рівний перед законом. Я розумію цінності Обами і розумію цінності Путіна. Це гроші, бізнес та влада. І нічого спільного в Обами та Путіна немає. Це неможливо, щоби вони у чомусь дійшли згоди".