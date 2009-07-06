Обама віддає перевагу Медведєву

Президент США Барак Обама прибуває сьогодні до Москви. Перед зустріччю з Дмитром Медведєвим він покладе вінок до могили Невідомого солдата. Порядок на вулицях Москви забезпечуватимуть 2,5 тисячі міліціонерів. У понеділок вранці подекуди в місті ще клали асфальт - традиційне заняття перед візитом високих гостей.

Обама прибуває до Москви о другій годині дня. О другій його вже чекає в Кремлі російський президент Дмитро Медведєв. Під час свого першого офіційного візиту до Росії Обама відвідає у вівторок форум представників російського і американського цивільного товариства. Ця зустріч пройде без президента Росії, хоча спочатку планувалося, що на форум прибудуть обидва лідери, але потім у Кремлі від цієї ідеї відмовилися.

Напередодні візиту Обами джерело в адміністрації президента РФ пояснило "Коммерсантові", що російському президентові, щоб зустрітися зі своїм громадянським суспільством, "не потрібні американці". Передбачається, що у форумі громадянського суспільства братимуть участь лідери радикальної опозиції - Борис Нємцов і Гарі Каспаров. Про те, як готували цей форум у Росії, Радіо Свободарозповів один з його організаторів президент Фонду "Нова Євразія" Андрій Кортунов.

У програмі візиту Обами до Москви багато часу приділено неофіційним зустрічам. У вівторок він поспілкується з випускниками Російської економічної школи і представниками російського бізнесу. У графіку американського президента значаться зустрічі з політичними і суспільними лідерами Росії, а також з президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

Підсумком офіційних переговорів у Москві має стати договір, який дозволить США транспортувати армійське спорядження через Росію до Афганістану. Переговори Обами і Медведєва повинні стати також основою для договору про скорочення кількості ядерних боєголовок, який планується підписати в грудні, коли закінчиться діючий зараз СТАРТ-1.

Перед візитом Обамі довелося вирішувати ще одну непросту задачу — як розподілити свій час між номінальним главою держави, президентом Дмитром Медведєвим і прем`єр-міністром Володимиром Путіним. Обама дав ясно зрозуміти, що у якості партнера по спілкуванню Білий дім віддає перевагу Медведєву, з яким на понеділок запланована багатогодинна бесіда, пише New York Times. Безпосередньо перед візитом Обама розкритикував Путіна за застарілий образ мислення; він планує зустрітися з російським прем`єр-міністром тільки завтра вранці.