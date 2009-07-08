Лідери країн G8 обговорять майбутню роль американського долара

Сьогодні в італійському місті Аквіла розпочинається саміт країн "Великої вісімки".

Найважливішою темою саміті є подальші пошуки виходу з фінансової та економічної кризи та спільна боротьба з її наслідками, повідомляє “Німецька хвиля”.

Обговорення проблем та наслідків фінансової кризи стоїть на першому місці у порядку денному саміту "Великої вісімки". Ця зустріч має стати своєрідним продовженням світового фінансового самміту в Лондоні, що відбувся на початку квітня.

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, зокрема, має намір розпочати дискусію про повернення до курсу консолідації, так званої стратегії виходу. Йдеться про подальшу долю численних державних гарантій, а також про те, яким чином можна буде вилучити з обігу мільярдні суми грошей, що були інвестовані у ринки для їхньої стабілізації.

Учасники саміту також розглянуть питання цінової політики на нафту та валютні проблеми, зокрема, майбутню роль американського долара.

Крім того, країни "Великої вісімки" за участі п’яти найважливіших країн з перехідною економікою хочуть ініціювати завершення наступного року багаторічних переговорів щодо усунення торгівельних перешкод, так званого раунду "Доха-Розвиток".

Ще один аспект - надання допомоги бідним країнам, а саме забезпечення їх продуктами харчування та водою. У попередньому варіанті комюніке "Великої вісімки" йдеться про намір підтримати ці країни інвестиціями в АПК. Експерти розраховують на суму в 15 млрд. доларів.

Саміт завершиться 10 липня.