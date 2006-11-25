Відвідувачі суші-бару на Піккаділлі могли отруїтися разом з Литвиненком?!

Власті Великої Британії попросили звернутися до лікарів всіх, хто був в суші-барі і готелі в центрі Лондона в один день з екс-офіцером ФСБ Росії Олександром Литвиненком, що помер в лікарні в ніч на п`ятницю.

Британське Агентство з охорони здоров`я (Health Protection Agency) просить всіх, хто відвідував 1 листопада суши-бар Itsu на вулиці Піккаділлі і готель Millennium на Гровенор-сквер, подзвонити по телефону Національної служби охорони здоров`я 0845 4647 для консультації з приводу подальших дій.

За словами експертів, це запобіжний засіб, оскільки радіація могла потрапити всередину організму людини тільки шляхом попадання опромінених предметів або речовин в травний або дихальний тракт, або прямо в кров через пошкодження на шкірі. Фахівці вважають цю вірогідність дуже невеликою, проте хочуть переконатися у безпеці людей.

Політичний імігрант до Великобританії Олександр Литвиненко помер увечері 23 листопада в лікарні Університетського коледжу Лондона. Лікарі поки офіційно не сповістили про причини його смерті. "Справу Литвиненко" розслідує антитерористичний підрозділ Скотланд-ярду.

У п`ятницю представники Агентства з охорони здоров`я Великобританії обнародували дані про те, що в тілі покійного Литвиненко знайдені сліди радіоактивної речовини - полонія-210. Незабаром після цього британська поліція повідомила, що сліди радіації були знайдені в суші-барі і готелі в центрі Лондона, де екс-офіцер ФСБ Росії зустрічався з своїми знайомими - італійцем Маріо Скарамеллой і росіянином Андрієм Луговим. Сліди полонія-210 також були знайдені і в будинку в районі Мазвелл-хилл на півночі британської столиці, де проживав Литвиненко і його сім`я.

В середу, 1 листопаду Литвиненко розмовляв з італійцем Маріо Скарамелла в суші-барі Itsu на вулиці Піккаділлі, а також за чаєм в готелі Millennium на Гровенор-сквер зустрічався зі своїм другом Андрієм Луговим для обговорення бізнес-проекту.

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