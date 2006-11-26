Поліція Нью-Йорка застрелила жениха в день весілля

Співробітники поліції Нью-Йорка застрелили жениха в день його весілля і поранили ще двох чоловік, повідомляє BBC. Поліцейські кажуть, що намагалися запобігти перестрілці.

Жених - Шен Белл - і двоє його друзів від`їжджали від стриптиз-клуба в нью-йоркському районі Куїнз після "холостяцької вечірки" напередодні одруження.

За даними поліції, автомобіль Бела вдарив таємного агента поліції, який стежив за ним. Потім його машина різко здала назад і зіткнулася з машиною, в якій також знаходилися поліцейські.

Після цього поліція відкрила вогонь і буквально зрешетила автомобіль Бела кулями. По машині було здійснено близько 50 пострілів, 21 з них влучив у ціль.

Белл, який був за кермом, загинув на місці. Один з його супутників - Джозеф Гузман - дістав щонайменше 11 кульових поранень, інший - Трент Бенефілд - був поранений тричі. За даними поліції, в автомобілі була ще одна людина, яка втекла з місця події.

"Як нам відомо, поліцейське управління Нью-Йорка підозрювало, що там могло відбутися зіткнення із застосуванням вогнепальної зброї, і воно намагалося цьому запобігти", - сказав мер Нью-Йорка Майкл Блумберг.

У жодного з трьох чоловіків, що знаходилися в машині, зброю знайдено не було.

Поліція стежила за стриптиз-клубом, підозрюючи, що в ньому торгують наркотиками і займаються проституцією