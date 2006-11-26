Засяяла найбільша в Європі новорічна ялинка (фото)

У столиці Португалії Лісабоні встановили найбільшу в Європі новорічну ялинку. 75-метрова зелена красуня на три метри вища за минулорічну, яка навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Тисячі португальців прийшли до площі Терейро ду Пако, щоб побачити як на різдвяному дереві спалахують мільйони вогників та неонові гірлянди. І хоча ялинка цілком штучна, мешканці Лісабона пишаються нею і вважають свій символ Нового року та Різдва найкрасивішим у світі.

5 канал