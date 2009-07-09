Саакашвілі: Росія не почне нової війни з Грузією

Росія не почне нової війни з Грузією. Про це заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі у четвер увечері на засіданні Ради національної безпеки, оцінюючи підсумки візиту президента США Барака Обами до Москви і зроблені там заяви щодо Грузії.

"Сьогодні я можу сказати, що всі наші побоювання і очікування нової агресії або спроб реваншу, новій військовій конфронтації не справдалися", - наводить його слова "Новини-Грузія".

Президент подякував адміністрації США за принципову позицію щодо Грузії і зазначив, що "після подій серпня Росія одержала глобальні політичні проблеми".

За словами Саакашвілі, "якщо Грузія залишиться в лавах демократичного світу, Росії не залишиться жодного шансу зберегти контроль на окупованих територіях Грузії".

"Усі вже здогадалися, що Росія довго готувалася до війни (у 2008-му). На жаль, під час підготовки до цієї війни уряд Путіна з боку Заходу прийняв кілька неправильних послань. Зокрема, Росія зробила неправильні висновки з того, що Грузії не дали План дій щодо вступу до НАТО (ПДВ) в Бухаресті. Після цього Росія почала бойові дії", - сказав Саакашвілі.

За його словами, "грузинській армії довелося справлятися з у 12-14 разів більшими силами противника". "Після підключення ЄС і США до процесу врегулювання конфлікту, із запізненням на кілька днів, Росія не змогла здійснити свій план руйнування грузинської держави, знищення грузинської армії і захоплення столиці Грузії", - продовжив президент.

Далі Саакашвілі заявив, що "після цього Путін не приховував свого розчарування і голосно заявляв, що він повинен закінчити в Грузії свою справу". "Але реально він хоче контролювати Каспійський басейн, енергетичні коридори і відновити СРСР", - сказав Саакашвілі.

За словами президента, перший серйозний удар Росія одержала, коли не змогла провести свій проект щодо місії спостереження ООН в Абхазії, і їй довелося накласти вето вже ухвалений більшістю членів РБ ООН мандат місії спостерігачів.

"Після цього всі чекали зустріч Медведєва і Обами. Росія наперед заявила, що ставитиме високу політичну ціну в обмін на Грузію. Це стосувалося процесу роззброєння, а також Афганістану й Ірану", - сказав Саакашвілі.

"Якби з боку США і Заходу Росія зараз одержала хоч би двозначне послання, то у нас повторився б 1921 рік (коли першу грузинську демократичну республіку зайняли частини Червної армії). Але Росія дістала чітку відмову і торги не відбулися", - заявив він.

Саакашвілі зазначив, що “не можна говорити про нейтралітет Грузії на тлі імперіалістичних амбіцій Росії".

Водночас президент звернув також увагу на те, що "зірвано плани Росії з дестабілізації внутрішньополітичних процесів у Грузії".

Саакашвілі пообіцяв, що "Грузія з усіх знегод вийде сильнішою, перспективи її розвитку зміцняться і все це є заслугою внутрішньої консолідації всього суспільства і міжнародної підтримки".