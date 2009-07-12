Велосипед - зброя в передвиборчій боротьбі

Кандидати в депутати парламенту Токіо, вибори до якого відбудуться в неділю, активно вдалися під час передвиборчої кампанії до теми екології й енергозбереження, і навіть пересідали з автомобілів на велосипеди, щоб показати свою відданість захистові природи, зазначають японські ЗМІ.

У Японії прийнято, що кандидат спілкується з виборцями на вулицях, виступає з промовами в найбільш пожвавлених місцях міста, а також їздить автомобілем, роз`яснюючи в гучномовці свою програму.

У нинішній кампанії багато кандидатів, слідом за одним з мерів, який переміг на виборах, воліють замість автомобіля використовувати велосипед.

В одному токійському районі кореспондент РІА Новости бачив процесію з двох велосипедистів з великими прапорами. На одному прапорі було написано "Сам (кандидат)", на іншому - "Довірена особа". Велосипедисти їхали вулицями під пекучим сонцем, періодично зупиняючись для того, щоб поспілкуватися з виборцями.

Інший претендент на депутатство, випускник садівничого факультету, все ж таки пересувався автівкою, але вибрав для цього малолітражку, у якої менший вихлоп, а на дах їй встановив плоскі кадки з гібридними квітами SunPatiens, які вп`ятеро більше за звичайні рослини здатні поглинати вуглекислий газ.

Ще один кандидат замість автомобіля задіяв так звані велосипеди-таксі, зовні схожі на триколісний велосипед з дахом і здатні перевозити одного водія і двох пасажирів.

Субота стала останнім днем виборчої кампанії до парламенту Токіо. Судячи з останніх опитувань, ймовірність того, що більшість у парламенті вдасться утримати нинішній правлячій партії, дуже незначна. Якщо перемога буде за опозиційною Демократичною партією, це може мати серйозний вплив на вибори до парламенту країни і привести її до влади.

Парламентські вибори в Японії повинні відбутися не пізніше 10 вересня.