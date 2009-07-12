Лукашенко: диктатори так, як я, не поводяться

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що в його країні немає диктатури, а сам він не готує молодшого сина в наступники.

Білоруський лідер вперше публічно повідомив про існування у нього третього сина в 2007 році. До цього було відомо тільки про двох синів. Тоді Лукашенко з посмішкою сказав, що "якщо говорити про наступника, то найменшого готуватиму - унікальна людина". Багато ЗМІ з того часу писали на цю тему, відзначаючи, що Лукашенко з`являється на публіці саме з молодшим сином Миколою, якому зараз усього п`ять років.

"У нас це неможливо. І якщо я говорив про свого малюка, то це був звичайний жарт. Але журналісти це сприйняли чомусь серйозно", - цитує агентство БЕЛТА слова Лукашенка в інтерв`ю австрійській газеті Die Presse.

Відповідаючи на запитання, чи буде він і через 10 років президентом, Лукашенко сказав, що навряд чи. "Я думаю, до цього часу виростуть нові люди, які візьмуть в руки країну і поведуть її. Але запам`ятайте: у нашій країні хто буде президентом, черговим, визначатиме тільки білоруський народ", - підкреслив Лукашенко.

Чергові президентські вибори в Білорусі пройдуть у 2011 році.

Лукашенко при цьому висловив думку, що диктатури в Білорусі бути не може, оскільки, за його словами, інакше "нас давно б розчавили".

"У нас немає ядерної зброї, енергоносіїв і так далі. Ми ж залежні від світу по всіх статтях. Ми не можемо тут проводити ту політику, яка сьогодні світовою спільнотою не сприймається, у тому числі і Австрією. Диктатори так, як я, не поводяться. Але треба було бірку на президента Білорусі повісити, тому що Лукашенко не американський, не проамериканський", - цитує агентство слова Лукашенка.

"Отже ніякої диктатури тут немає. Те, що у президента зосереджена певна влада, і чимала, - це правда", - додав білоруський лідер.

РІА "Новости"