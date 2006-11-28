У будівлі офісу Березовського знайшли сліди радіоактивного полонія

Сліди радіоактивного полонія-210 виявлені в будівлі, де розташований лондонський офіс російського бізнесмена Бориса Березовського, повідомляє РІА "Новости".

Поліція у понеділок виявила ще два місця в Лондоні, де зареєстровані сліди випромінювання радіоактивного полонія-210. Спочатку ці адреси не розкривалися, проте за помітною присутністю поліцейських і діями, які вони проводили, стало зрозумілим місцезнаходження цих точок.

Однією з адрес, як повідомляє поліція, є будівля, де розташований офіс Березовського на вулиці Даун-стріт, будинок 7 поблизу Грін-парку.

На цій тихій вулиці знаходиться офісна будівля, яка вже неодноразово притягувала до себе увагу преси. У лютому 2004 року сюди приїхав після свого загадкового зникнення і повернення кандидат у президенти РФ Іван Рибкін. У липні того ж року група активістів молодіжного крила партії "Батьківщина" влаштувала у будівлі пікет з вимогою екстрадиції Березовського під гаслом "Якщо ти не хочеш повертатися на батьківщину - "Батьківщина" приїжджає за тобою".

Тепер припускають, що Литвиненко заходив сюди 1 листопада після зустрічі зі своїм знайомим Маріо Скарамелла для того, щоб зробити фотокопії отриманих від італійця документів.

Ще одна адреса - це 25, Гровенор-сквер, приблизно в 400 метрах від готелю Millennium, де того ж дня Литвиненко зустрічався зі своїми знайомими з Росії. У будівлі працюють декілька компаній, серед них адвокатські контори. Поки незрозуміло, як саме радіація могла потрапити сюди.

Олександр Литвиненко, який у 2000 році втік до Великобританії і в жовтні цього року отримав британський паспорт помер увечері 23 листопада в лікарні Університетського коледжу Лондона. Лікарі поки не дали медичного висновку про причини його смерті. Раніше фахівці британського Агентства з охорони здоров`я виявили в його тілі сліди радіоактивного елементу полонія-210, які потім також були знайдені в місцях, які Литвиненко відвідував 1 листопада, - ресторані Itsu і готелі Millennium в центрі Лондона, а також у його будинку в районі Мазвелл-хілл на півночі британської столиці.