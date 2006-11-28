Журналісти ”кремлівського пулу” влаштували демарш у Мінську

Журналісти "кремлівського пулу", які супроводжують президента РФ у поїздці до Мінська, залишили місце проведення саміту СНД, передає РІА “Новости”.

Як повідомляється, причиною такого рішення стала відмова організаторів заходу допустити до роботи на ньому три заздалегідь акредитованих журналістів з Москви. Як передає агентство "Росбалт", вранці перед відкриттям саміту до приміщення Національної білоруської бібліотеки не впустили кореспондента "Московского комсомольца" Наталію Галімову, а також фотокореспондентів "МК" і "Коммерсанта" Олександра Астаф’єва і Дмитра Азарова.

Представник прес-служби президента Росії зазначив, що "на саміті залишаються тільки представники державних компаній". За його словами, "це робиться для того, щоб громадськість знала, що відбувається на саміті СНД".

Лента.ру