Україна небезпечно зависла між Росією і НАТО

Заступник генерального директора, директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що українські політики та експерти мають замислитися над питанням забезпечення безпеки України.

Про це він сказав в ході інтернет-конференції на сайті “Главред” на тему: «Нова архітектура європейской безпеки: Україна між Росією і НАТО».

За його словами, на сьогодні вирішення питання стосовно інтеграції України в європейські і євроатлантичні структури загальмувалось.

“Ми багато в чому свій шанс втратили саме через неконсолідованість політичних еліт, недостатність розуміння національних інтересів і пріоритетних завдань”, - сказав він. За словами експерта, на сьогодні Україна де-факто опинилася в сірій буферній зоні між двома системами колективної безпеки - на Заході це НАТО, на Сході - Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ). При цьому він зазначив, що входження України до ОДКБ є нереальним, оскільки Україна обрала європейський шлях, в питання про вступ в НАТО де-факто не стоїть – до цього ще не готове ні НАТО, ні сама Україна.

Позаблоковий статус, на думку експерта, Україні буде важко “потягнути” економічно і фактично нереально з точки зору юридичного закріплення.

Таким чином, підсумував В.ЧАЛИЙ, Україна “зависає” в сірій зоні, що є небезпечним для країни.

“Якщо ми не хочемо залишитися і надалі в цій сірій буферній зоні, якщо ми не хочемо, щоб нашу долю вирішили за нас, ми маємо вирішити свої внутрішні проблеми, консолідувати дії політичного істеблішменту, позицію українців стосовно цих питань. Зосереджуватися тільки на поточному моменті, думати тільки про вибори через півроку - це не рівень 46-мільйонної країни з великим потенціалом і можливостями”, - сказав він, додавши, що політики та експерти мають замислилися над майбутнім країни.