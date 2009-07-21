Газпром домігся свого у Польщі

Представники польських акціонерів у компанії EuRoPolGaz погодилися впровадити принцип одностайності під час ухвалення важливих рішень правлінням фірми, що дозволить російській стороні встановлювати бажані тарифи на транспортування газу польською територією.

За даними Gazeta Wyborcza, відповідної згоди росіяни добилися від польської сторони в ході останніх переговорів у Москві наприкінці минулого тижня.

Газета написала з посиланням на свої джерела, що представники польської нафтогазової компанії PGNIG, якій, як і «Газпрому», належить 48% акцій EuRoPolGaz, погодилися одностайно затверджувати, окрім тарифів, також річний план діяльності компанії й великі інвестиції.

Видання нагадує, що «Газпром» добивався затвердження принципу одностайності в рішеннях правління з 2006 року.

Сьогодні до складу правління EuRoPolGaz входять по двоє представників від PGNiG і «Газпрому», і в разі неприйняття рішення простою більшістю вирішальний голос мають представники польської компанії. Завдяки цьому польська сторона могла встановлювати тарифи на транспортування газу польською частиною Ямальського газопроводу, незважаючи на протести російських акціонерів, які добиваються їх зниження. Тепер без згоди «Газпрому» EuRoPolGaz не зможе самостійно встановлювати тарифи.

За даними газети, відповідні зміни до статуту EuRoPolGaz планується затвердити до кінця серпня.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Gazeta Wyborcza написала, що «Газпром» хоче добитися скасування обов`язкового затвердження тарифу на транспортування російського газу територією Польщі до Німеччини польською Адміністрацією з питань енергетики, що дозволило б знизити вартість транзиту. Цим газопроводом до Німеччини поставляється 20% російського газу.

Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща єдина з 27 країн Євросоюзу після закінчення газового конфлікту України й РФ до червня ц.р. продовжувала недоотримувати частину газу, який раніше їй поставляла компанія «РосУкрЕнерго», співзасновником якої є «Газпром».

Росіяни для додаткових поставок наполягають на внесенні змін до Ямальського договору від 1993 року, який визначає умови поставок газу до Польщі та Німеччини Ямальським трубопроводом до 2022 року.

У червні «Газпром» домовився з PGNIG про поставки додатково 1 млрд. кубометрів газу, після чого польська компанія заявила про намір купити у росіян ще 3 млрд. кубометрів газу.