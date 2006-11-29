Поліція знайшла сліди радіації на двох літаках British Airways
Триває розслідування справи Литвиненка
Британська поліція знайшла сліди радіації на двох літаках авіакомпанії British Airways. Перевірка літаків на наявність радіоактивних елементів полонію-210 була здійснена в рамках розслідування смерті колишнього російського офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, передає Associated Press.
Антитерористичний підрозділ лондонської поліції, що розслідує обставини смерті О.Литвиненка, виявив сліди радіації за п`ятьма адресами в Лондоні, де він побував того дня, коли відчув різке погіршення здоров`я. Зокрема забруднення знайдене в суші-барі, де колишній офіцер ФСБ обідав з італійським експертом по роботі спецслужб Маріо Скарамеллою, в готелі, де він зустрічався із давнім знайомим і колишнім співробітником російських спецслужб Андрієм Луговим, а також в будинку покійного на півночі Лондона. Крім того, поліція виявила сліди радіації в офісі знайомого з О.Литвиненком бізнесмена Бориса Березовського і в приміщенні приватної охоронної компанії неподалік.