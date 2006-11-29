Поліція знайшла сліди радіації на двох літаках British Airways

Британська поліція знайшла сліди радіації на двох літаках авіакомпанії British Airways. Перевірка літаків на наявність радіоактивних елементів полонію-210 була здійснена в рамках розслідування смерті колишнього російського офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, передає Associated Press.

Антитерористичний підрозділ лондонської поліції, що розслідує обставини смерті О.Литвиненка, виявив сліди радіації за п`ятьма адресами в Лондоні, де він побував того дня, коли відчув різке погіршення здоров`я. Зокрема забруднення знайдене в суші-барі, де колишній офіцер ФСБ обідав з італійським експертом по роботі спецслужб Маріо Скарамеллою, в готелі, де він зустрічався із давнім знайомим і колишнім співробітником російських спецслужб Андрієм Луговим, а також в будинку покійного на півночі Лондона. Крім того, поліція виявила сліди радіації в офісі знайомого з О.Литвиненком бізнесмена Бориса Березовського і в приміщенні приватної охоронної компанії неподалік.

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