Північна Корея вважає, що Клінтон поводиться як пенсіонерка в магазині

Пхеньян може відновити участь в шестисторонніх переговорах з північнокорейської ядерної проблеми тільки після відмови США від "ворожої політики" відносно КНДР, повідомляє у четвер агентство Франс Прес з посиланням на заяву високопосадовця МЗС КНДР Лі Хун Сік.

"Причина поточної кризи - ворожа політика США", - заявив представник північнокорейського МЗС, виступаючи перед журналістами в ході 16-ої сесії Регіонального форуму АСЕАН з безпецки на таїландскому острові Пхукет. "США повинні негайно відмовитися від своєї ворожої політики, тоді переговори будуть можливі", - сказав Лі Хун Сік. Північнокорейський дипломат назвав "нонсенсом" пакет пропозицій США по відновленню переговорів, які озвучила американський держсекретар Хіларі Клінтон.

Саму ж держсекретаря США представник північнокорейського МЗС, слова якого наводять ЗМІ, звинуватив в тому, що "з тих пір, як вона зайняла свій пост, вона виступає з водоспадом вульгарних зауважень, де б не з`явилася". "Ми ставимося до пані Клінтон як до смішної жінки, яка полюбляє виступати з подібною риторикою, не відаючи про правила пристойності, прийняті в міжнародному співтоваристві", - зауважив північнокорейський дипломат. "Іноді вона виглядає як школярка молодших класів, іноді - як пенсіонерка в магазині. Її слова показують, що вона не володіє розумом", - резюмував він.

Напередодні, виступаючи на щорічній міністерській зустрічі АСЕАН і її партнерів, Клінтон заявила, що США готові розглянути питання про нормалізацію відносин з Північною Кореєю, якщо Пхеньян повністю і необоротно відмовиться від ядерної програми. Клінтон також закликала Пхеньян повернутися за стіл переговорів з міжнародним співтовариством.

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