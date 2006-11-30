Офіціантка, яка обслуговувала Литвиненка, чекає смерті (фото)

Ажіотаж з пошуком слідів полонію, що спершу охопив британську столицю і загрожує ось-ось перекинутися на Москву, все більше нагадує божевільний шпигунський трилер. Після того, як ознаки радіаційного забруднення виявилися на борту літаків British Airways, рахунок жертв істерії пішов на десятки тисяч.

Більше за всіх, зрозуміло, налякані офіціантки суші-бару Itsu на площі Піккаділлі, завсідником якого був Литвиненко. "Це жахливо, - каже одна з них, молоденька миловидна полячка 22 років.

- Друзі, які знають, що я працюю в цьому закладі, бояться торкнутися мене, раптом я їх заражу". Ела Марек обслуговувала російського екс-чекіста в той самий день, коли він потрапив у лікарню з симптомами загадкового отруєння. Сьогодні вона і 19 її товаришок по службі чекають результатів медичних тестів.

"Я знаходилася з ним у безпосередньому контакті того дня, і мені сказали, що це збільшує ризик зараження, - розповідає дівчина. - Я живу в постійному страху з тих пір, як в новинах розповіли про нього і про його жахливу смерть. Все здається настільки нереальним! Тільки но я жартувала і сміялася з товаришами по роботі, і ось мені говорять, що нам всім, можливо, загрожує смерть від якоїсь отрути".

Ела зізналася, що ввечері того дня, коли вона приносила замовлення містеру Литвиненку, у неї на нозі з`явився дивна висипка, який з тих пір не проходить. Вона боїться, як би це не виявилося симптомом отруєння. "Щодня я оглядаю себе в дзеркалі, перевіряю, чи не з`явилися сліди контакту з цією речовиною", - дівчині явно важко вимовити незвичну назву рідкісного хімічного елементу. За словами Ели, одній з її подруг, яка регулярно обслуговувала таємничого клієнта, що виявився потім "колишнім російським шпигуном", зараз ще гірше: дивна висипка вкрив все її обличчя, і навіть антибіотики їй не допомагають. "Вона до смерті перелякана - як і всі ми".

Утро.ру