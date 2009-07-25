У Великій Британії у віці 111 років помер останній британський ветеран Першої світової війни.

У 18-річному віці Гаррі Петч пішов служити звичайним солдатом до війська. 1917 року він брав участь в одному з найбільших боїв Першої світової війни, що відбувся в Бельгії. Там Петч був поранений.

Тиждень тому помер другий британський ветеран тієї війни – 113-річний Генрі Аллінгем.

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