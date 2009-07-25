Помер останній британський ветеран Першої світової війни
19:47, 25 липня 2009Світ
928 0
Гаррі Петчу було 111 років
У Великій Британії у віці 111 років помер останній британський ветеран Першої світової війни.
У 18-річному віці Гаррі Петч пішов служити звичайним солдатом до війська. 1917 року він брав участь в одному з найбільших боїв Першої світової війни, що відбувся в Бельгії. Там Петч був поранений.
Тиждень тому помер другий британський ветеран тієї війни – 113-річний Генрі Аллінгем.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter