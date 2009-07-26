При вибуху в Грозному загинули керівні офіцери міліції

Один з потерпілих від вибуху в центрі Грозного (Чеченська Республіка) помер у лікарні. Таким чином, як повідомляє ІТАР-ТАРС, кількість жертв теракту зросла до п`яти осіб.

Вибуховий пристрій був приведений в дію терористом-смертником на площі біля театрально-концертного залу в Ленінському районі в центрі столиці Чечні близько 17:00 за московським часом. На місці вибуху загинули чотири працівники міліції.

Терорист підійшов до міліціонерів, після чого підірвав себе. За непідтвердженими даними, смертник хотів потрапити до концертного залу, де мала початися вистава, але був зупинений.

Четверо загиблих були офіцерами МВС, які мали керівні пости, повідомив РІА "Новости" представник МВС по Чечні.

"При вибуху в Грозному загинули заступник начальника міліції громадської безпеки по Чечні полковник Ісмаїл Бісултанов, начальник МГБ Ленінського РОВС м.Грозного підполковник Різван Гайдабаєв, начальник ізолятора тимчасового утримання Ленінського райвідділу міліції м.Грозного майор Цугаєв, а також керівник координаційної діяльності МВС по Чечні підполковник Кузнєцов", - повідомив представник МВС по Чечні.

Цивільний, який загинув у результаті вибуху - громадянин Туреччини, 1977 р.н., інженер, що працював в Чечні в будівельній компанії "Бора" на спорудженні висоток.

Пізніше в лікарні помер ще один поранений, громадянин Грузії.