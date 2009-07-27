Папа Римський зазначив особливу роль літніх людей у суспільстві

Папа Римський Бенедикт XVI, який перебуває на відпочинку в альпійському селищі Ле-Комб в північній Італії, у традиційній недільній проповіді зазначив особливу роль літніх людей у суспільстві.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, 82-річний понтифік заявив, що думає і молиться "про всіх літніх людей, особливо про тих, хто самітній і переживає труднощі".

Папа Римський нагадав також про важливу роль, яку бабусі й дідусі відіграють у сім`ї, передаючи молодим поколінням фундаментальні цінності. Він наголосив, що їх роль у вихованні підростаючого покоління особливо важлива, якщо батьки через зайнятість не можуть приділяти дітям багато уваги.

Бенедикт XVI 17 липня переніс в лікарні міста Аости хірургічну операцію на правому зап`ястку після падіння в спальні свого шале в Ле-Комб. На думку лікарів, операція була успішною, і нині Папа поступово одужує.

Сам понтифік заявив, що понад усе шкодує, що не може наразі благословляти віруючих правою рукою і писати. Раніше Папа планував закінчити на відпочинку другу частину книги "Ісус з Назарета", яку він пише власноручно.

РІА "Новости"