Подібна пропозиція звучала після першого туру дебатів.

Член Палати представників США Ненсі Мейс (Республіканська партія) закликає віцепрезидентку Камалу Гарріс перебрати на себе обов'язки Джо Байдена.

"Якщо Джо Байден не має когнітивних здібностей домагатися переобрання, то він не має і когнітивних здібностей досидіти до кінця терміну. Завтра я подам резолюцію, що закликає Камалу Гарріс застосувати 25-ту поправку і взяти на себе обов'язки виконувача обов'язків президента", - написала вона в X.

Згідно з 25-ю поправкою до Конституції Сполучених Штатів Америки, віцепрезидент обіймає посаду президента в разі дострокового припинення його повноважень.

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Наприкінці червня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив про необхідність розглянути можливість використання 25-ї поправки, оскільки Байден "слабо виступив на дебатах".

Джонсон закликав Байдена оголосити про відставку

Після виходу Байдена з президентських перегонів, спікер Джонсон заявив, що той не може перебувати на посаді глави держави, якщо не готовий балотуватися на новий термін. Він закликав його негайно піти у відставку.

Аналогічні заяви лунали і від інших республіканців, однак у Білому домі сказали, що чинний президент не залишить свою посаду передчасно.

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