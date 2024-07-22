У заяві йдеться, що президент завершить свій термін.

У Білому домі заявили, що Джо Байден "із нетерпінням" чекає на закінчення свого президентського терміну, однак залишатиметься на посаді до кінця.

"Президент Байден успадкував економіку, що перебуває у вільному падінні, рівень насильницької злочинності, який стрімко зростає, і союзи, що розвалилися, свого попередника. Він змінив ситуацію, забезпечивши найвище економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницької злочинності за майже 50 років, водночас зробивши НАТО більшим, ніж будь-коли", - сказав CNN прессекретар Ендрю Бейтс.

За його словами, Байден продовжить працювати над зниженням витрат, створенням робочих місць і захистом соцзабезпечення, а також протистоянням програмі MAGANOMICS.

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"Він продовжуватиме боротися за захист свобод американців від радикальних заборон на аборти та зазіхань на верховенство закону", - додав Бейтс.

Республіканці вимагають відставки Байдена

Нагадаємо, американський лідер вийшов із президентських перегонів, підтримавши кандидатуру Камали Гарріс. Вона вже заявила, що боротиметься за висунення від демократів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав Байдена негайно подати у відставку. За його словами, якщо він не готовий балотуватися в президенти, то "не може ним бути". Деякі конгресмени-республіканці підтримали його.

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