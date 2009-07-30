Наступного разу місія МВФ відвідає Україну в жовтні

Наступного разу місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну в жовтні.

Таке припущення висловила голова місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ під час розширеної телефонної розмови з інвесторами та аналітиками за підсумками засідання Ради виконавчих директорів МВФ, яка ухвалила рішення про успішний черговий перегляд програми та про виділення Україні траншу в обсязі 3,3 млрд. доларів.

Текст телефонної конференції (англ.) розміщено на офіційному сайті МВФ.

Тим часом впродовж двох наступних місяців функціонери Фонду ретельно відслідковуватимуть перипетії підготовки проекту бюджету на 2010 рік, "дефіцит якого, згідно з рішенням уряду, не має перевищувати 4%відсотки ВВП, враховуючи трансферти з бюджету Нафтогазу", сказала Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Говорячи про використання Україною траншу, керівник місії МВФ наголосила, що більша частина траншу МВФ, швидше за все, буде спрямована на виплату зовнішніх зобов’язань України, в тому числі і платежів за газ. Водночас Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ зазначила, що серед рекомендацій місії МВФ українському урядові не значилася порада реструктуризувати борги “Нафтогазу”.