ЄС закликає стримано зустріти річницю російсько-грузинської війни

Моніторингова місія Євросоюзу (МНЕС) у четвер закликала сторони до стриманості напередодні річниці серпневих подій минулого року.

"Заступник голови місії спостерігачів ЄС (МНЕС) генерал Жілль Жанвьє (Gilles Janvier) закликає сторони до стриманості від провокаційних дій і слів з наближенням роковин серпневого конфлікту", - повідомили агентству "Новини-Грузія" в прес-службі МНЕС.

"У цей особливо важкий час дуже важливо, щоб всі сторони виявляли стриманість і не піддавалися б провокаціям. Не на користь жодній стороні викликати загострення ситуації", - заявив Жанвьє.

За його словами, за останній час було зафіксовано кілька інцидентів.

"Місія продовжує моніторинг і розслідування подій із звичайним професіоналізмом і ретельністю і працює з усіма сторонами для збереження стабільності і безпеки", - зазначив він.

Місія ЄС поки що не коментувала інцидент напередодні в зоні південноосетинського конфлікту. Раніше Тбілісі і Цхінвалі звинуватили один одного в обстрілі. Тбілісі повідомляє про обстріл в ніч на четвер з південносетинського боку, Південна Осетія - про обстріл Цхінвалі з території грузинського села.