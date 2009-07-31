День Варшавського повстання може стати державним святом

Абсолютна більшість поляків згодні із встановленням в Польщі нового державного свята, присвяченого Варшавському повстанню 1944 року, свідчать дані опитування, проведеного дослідницьким центром GFK Polonia і оприлюднені у четвер.

За даними соціологів, які наводить РІА “Новости”, 72% респондентів вважають необхідними внести правки до законодавства і оголосити таке свято. "Проти" висловився 21% опитаних. Серед прихильників встановлення нового свята - Дня Пам`яті про Повстання - більше за все літніх людей і молоді. Опитування проводилося 29 липня на групі 500 дорослих поляків.

Президент Польщі Лех Качиньський у середу запропонував заснувати в країні нове державне свято, присвячене Варшавському повстанню 1944 року. "Я внесу законопроект", - сказав Качиньський, пропонуючи 1 серпня вважати Днем Пам`яті про Повстання. "Це моя головна ініціатива, пов`язана з 65-ю річницею Варшавського повстання", - сказав президент, батьки якого брали участь в Повстанні.

Варшавське повстання - антигітлерівське повстання у Варшаві 1 серпня - 2 жовтня 1944 року, організоване командуванням Армії Крайової та польським урядом у вигнанні. Не одержало допомоги від радянських військ і, незважаючи на відчайдушний опір, було жорстоко придушене нацистами.

За 63 дні повстання загинули і зникли безвісти близько 20 тисяч повстанців, 17 тисяч потрапили в полон. Загинули від 150 до 200 тисяч цивільного населення, велика частина Варшави була зруйнована, понад 500 тисяч мешканців були вигнані з міста.

Німці також зазнали значних втрат: загинули 17 тисяч їх солдатів, війська втратили 300 танків і бронемашин.