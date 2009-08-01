У віці 76 років померла Корасон Акіно – перша в історії Філіппін і країн Азії жінка, яка посіла президентство.

Марія Корасон Кохуангко-Акіно до 40 років залишалася домашньою господинею, матір`ю п`ятьох дітей, поки 1973 року не був заарештований, а в 1983 році убитий її чоловік Беніньо Акіно - один з лідерів опозиції під час правління диктатора Фердінанда Маркоса. 1986 року Акіно, яка очолила опозицію, виставила свою кандидатуру на виборах президента. Переможцем виборів, які пройшли з великою кількістю порушень, був оголошений Маркос. Опозиція оскаржила результати виборів, підтримку їй надали високопоставлені військові, і Маркос мусив піти у відставку.

25 лютого 1986 року Корасон Акіно стала президентом Філіппін. Посаду голови країни Акіно займала впродовж шістьох років, за цей час на Філіппінах були проведені судова, аграрна і конституційна реформи. За роки президентства Акіно на Філіппінах було сім спроб військового перевороту.

1986 році журнал The Time назвав Корасон Акіно "жінкою року". У 1999 році The Time включив Акіно до списку найвпливовіших людей Азії XX століття.

Більше року тому у Акіно був виявлений рак.

Лента.ру