Путін у космос поки не збирається

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін, який здійснив у суботу занурення на глибоководному апараті "Мир-1" на дно Байкалу, поки не збирається в космос.

"На Землі багато роботи", - сказав російський прем`єр, відповідаючи на запитання журналістів, чи не планує він тепер полетіти на МКС.

Володимир Путін неодноразово експериментував з різними професіями, відзначає РІА "Новости". Раніше він літав на стратегічному бомбардувальнику Ту-160 в районі навчань стратегічної дальньої авіації і Північного флоту, де проводилися запуски крилатих ракет. У 2007 році, під час виставки "День російського поля", Путін управляв комбайном Ростсельмаш.

Він неодноразово плавав на підводному човні, а також виходив у море на важкому підводному ракетному крейсері стратегічного призначення "Архангельськ", звідки спостерігав за командно-штабними навчаннями Північного флоту.

Крім того, у різний час Володимир Путін управляв автомобілями "Запорожець", ГАЗ-21 "Волга", електрокаром та іншими індивідуальними транспортними засобами.

Проте плавання на апараті "Мир-1" стало одним з найекзотичніших експериментів прем`єр-міністра РФ, відзначає агентство.