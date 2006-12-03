У Країні басків масові заворушення

У Країні басків (на півночі Іспанії) протягом останньої доби відбулися масові заворушення, що супроводжувалися актами вандалізму, за участю прихильників відокремлення цього регіону від Іспанії, повідомили в неділю джерела в поліції.

"У місті Герніка (провінція Біскайя) невідомі закидали фасад будинку суду пляшками з червоною фарбою, в селищі Андоайн (Гіпускоа) 300 молодих людей влаштувала бійку з поліцією, а у Віторії (провінція Алава) було розгромлено приміщення правлячої в регіоні Баскської націоналістичної партії", - сказав РІА Новини представник баскської поліції.

За його словами, в місті Сан-Себастьян в ніч на неділю невідомі перекрили кілька важливих міських магістралей барикадами з запалених автопокришок. Одночасно було спалено три банкомати в місті Гечо і розгромлений магазин з продажу автомобілів "Пежо" в Більбао, додав співрозмовник агентства.

"Також в Більбао в ніч на неділю пройшла несанкціонована маніфестація молоді, яка закінчилася зіткненням з поліцією. Один учасник демонстрації арештований", - сказав представник баскської поліції.

Крім того, за його словами, в баскському селищі Деба довелося терміново евакуювати через загрозу вибуху відвідувачів дискотеки "Чичарро".

Загострення обстановки в Країні басків незалежні спостерігачі пов`язують "з розчарування молоді у можливості розв`язати баскську проблему мирним шляхом".

У березні цього року сепаратистське угрупування ЕТА після 38 років збройної боротьби заявило про "постійне припинення вогню" і бажання вирішити баскську проблему мирним шляхом.

Уряд Іспанії також декларував своє бажання вести мирний діалог, проте досі під різними приводами відмовляється почати переговори.

Натомість, як зазначають спостерігачі, юридична влада країни, "формально незалежна, а на ділі контрольована консервативною парламентською опозицією - супротивником переговорів, повели безпрецедентну атаку на політичне крило ЕТА партію Батасуна".

Діячі Батасуни, які мали зіграти роль посередників у мирному процесі, зазнають арештів, їх маніфестації забороняються, накладаються арешти і на приміщення партії.

ЕТА днями оприлюднила заяву, в якій називає зростання напруженості в Країні басків "логічною відповіддю молоді на репресії з боку влади проти баскських лівих націоналістів".

РІА "Новости"