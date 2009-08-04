Дитячий веломарафон пам’яті Бандери прямує до Польщі

Учасники міжнародного дитячого велосипедного марафону «Європейськими стежками Степана Бандери» не планують проводити в Польщі жодних акцій.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив Павло САВЧУК - керівник благодійного фонду «Еко-милосердя», який організував веломарафон.

Він зазначив, що головною метою марафону є пропагування здорового способу життя, який вів провідник Організації українських націоналістів С.Бандера.

П.САВЧУК зазначив, що усвідомлює ставлення деяких поляків до особистості С.Бандери, але наголосив на необхідності змінити існуючі у їхній свідомості стереотипи. Водночас він зауважив, що жодних акцій з цією метою учасники марафону не проводитимуть. «Ніяких акцій не плануємо», - сказав П.САВЧУК.

Керівник фонду повідомив, що учасники веломарафону, серед яких 9 дітей віком 14-16 років та двоє дорослих, планують до 24 серпня на велосипедах подолати близько двох тисяч кілометрів, проїхавши територією України, Польщі, Словаччини, Австрії та Німеччини. У День незалежності України учасники веломарафону мають намір вшанувати пам’ять С.Бандери на його могилі у Мюнхені.

П.САВЧУК повідомив, що вони в’їдуть до Польщі 7 серпня, планують проїхати територією цієї держави близько 500-600 кілометрів за 5-6 днів.

Натомість Світовий конгрес кресовяків (SKK) вимагає від польської влади заборонити в’їзд до Польщі учасників міжнародного дитячого велосипедного марафону «Європейськими стежками Степана Бандери», який стартував в Україні 1 серпня.

У заяві SKK, текст якої має УНІАН, до віце-прем’єра, міністра внутрішніх справ Польщі Гжегожа СХЕТИНИ кресовяки називають дитячий веломарафон, маршрут якого пройде польською територією, «провокацією».

SKK назвала провідника ОУН С.Бандеру відповідальним за геноцид поляків на території західноукраїнських земель, які до закінчення Другої світової війни входили до складу Польщі, а також євреїв, чехів та українців.

«Це (марафон) яскрава провокація, котра має на меті принизити гідність Польщі та поляків», - зазначається у заяві за підписом голови SKK Яна СКАЛЬСЬКОГО.

Світовий конгрес кресовяків об’єднує поляків, які жили на західноукраїнських землях, зазначає, що "пропагування фашизму" заборонене польським законодавством, в першу чергу, Конституцією країни, і тому МВС зобов’язане не допустити в’їзду до Польщі учасників марафону.

Активісти SKK написали аналогічні звернення до Міністерства закордонних справ Польщі та прикордонної служби.

Довідка УНІАН. Міжнародний дитячий велосипедний марафон «Європейськими стежками Степана Бандери» стартував у Львівській області 1 серпня. Учасники марафону – діти 14-16 років та двоє дорослих – планують проїхати близько 2 тис. кілометрів за маршрутом, пов`язаним з життям С.Бандери: Соснівка - Сокаль - Червоноград - Жовква - Дубляни - Львів - Миколаїв - Жидачів - Калуш - Рожнятів - Долина - Болехів - Моршин - Стрий - Дрогобич - Самбір - Судова Вишня - Мостиська - Сянок (Польща) – Краків (Польща) - Освенцім (Польща) - Піщани (Словаччина) - Відень (Австрія) - Мюнхен (Німеччина).

Веломарафон організовано з нагоди 100-річчя від дня народження С.Бандери. Фініш марафону – 24 серпня (на День Незалежності України) у Мюнхені на могилі провідника ОУН.