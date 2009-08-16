Ставлення росіян до США, ЄС, України та Грузії (опитування)

Аналітичний Центр Юрія Левади (Левада-Центр) 17-20 липня провів репрезентативне опитування 1,6 тисячі росіян у 128 населених пунктах 46 регіонів РФ.

Майже половина росіян (47%) дуже погано або скоріше погано ставляться до України. Позитивної думки дотримуються 44%. Важко відповісти 10%. Втім, ще в травні позитивно налаштованих громадян було лише 34%, а негативно - більше половини (56%) – ситуація, яка ніколи раніше не зустрічалася щодо України.

Більше половини (61%) опитаних росіян сказала про своє позитивне ставлення до Європейського союзу, тоді як до США добре ставляться 47% громадян. При цьому недоброзичливців ЄС серед респондентів набралося 22% (при 17% тих, хто утримався), а до США негативно ставляться 40% опитаних (не змогли відповісти 14%).

Найбільшу антипатію у росіян викликає Грузія. Добре ставляться до неї лише 25%, натомість протилежної думки 63%. Важко відповісти 11%.

Звертає увагу, що негативну динаміку по роках виразно видно в усіх опитуваннях: ставлення росіян псується і до колишніх союзних республік, і до т.зв. далекого зарубіжжя.

Статистична похибка липневого опитування не перевищує 3,4%.