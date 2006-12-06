Мороз хоче використати досвід Польщі

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає за необхідне всебічно використовувати досвід Польщі у реформуванні місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського парламенту, про це він заявив на зустрічі з Маршалом Сенату Республіки Польща Богданом БОРУСЕВИЧЕМ, що відбулась сьогодні у рамках дводенного офіційного візиту голови ВР до Польщі.

Під час зустрічі Б.БОРУСЕВИЧ зазначив, що Україна є надзвичайно важливим партнером Польщі.

У свою чергу О.МОРОЗ назвав дуже важливим, що міждержавний діалог «відбувається від щирого серця».

Голова Верховної Ради України вважає за необхідне всебічно використовувати досвід Польщі у реформуванні місцевого самоврядування. О.МОРОЗ при цьому наголосив, що поки в Україні не буде здійснена політреформа у частині місцевого самоврядування, не можна говорити про демократизацію, свободу людини, європейський вибір України.

Під час зустрічі також було обговорено питання щодо необхідності відновлення роботи тристоронньої українсько-литовсько-польської Асамблеї. О.МОРОЗ запропонував провести її засідання у першому кварталі 2007 року у Києві.

Сторони також обговорили питання співпраці в енергетичній сфері. Зокрема Б.БОРУСЕВИЧ зазначив, що для Польщі є надзвичайно важливим питання диверсифікації джерел енергопостачання. О.МОРОЗ і Б.БОРУСЕВИЧ обговорили можливість спільної участі наших країн у будівництві трубопроводів, особливо, газопроводів. Голова Верховної Ради України наголосив на необхідності комплексного підходу до співпраці у цій сфері.

О.МОРОЗ поінформував, що Верховна Рада сьогодні завершила розгляд законів, прийняття яких є передумовою вступу України до Світової організації торгівлі і висловив сподівання щодо позитивного рішення Ради СОТ 20 грудня стосовно України.

Під час зустрічі також обговорювалось питання про забезпечення потреб української меншини у Польщі та польської меншини в Україні, зокрема, у сфері освіти.

О.МОРОЗ також вручив Б.БОРУСЕВИЧУ орден України «За заслуги» І ступеня. Відповідний Указ про нагородження був підписаний Президентом України, повідомив голова Верховної Ради. Він охарактеризував Б.БОРУСЕВИЧА як «одного із самих вірних і найвідданіших друзів України».

Також під час офіційного візиту до Республіки Польща, О.МОРОЗ взяв участь у церемоніях покладання вінка до Могили Невідомого Солдата та корзини квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку.