Хірурги пришили хлопчикові відірвану голову (фото)

Британським хірургам вдалося врятувати 12-річного хлопчика, голова якого виявилася практично повністю відокремленою від тіла після важкої аварії на дитячих автогонках.

Юний гонщик Кріс Стюарт, який врізався на своєму автомобілі в розподільчий бар`єр, був доставлений у лікарню з діагнозом «закрита декапітизація»: в результаті важкого вивиху були розірвані всі зв`язки, що з`єднують хребет дитини з черепом.

В ході 6-годинної операції хірурги провели зрощення першого шийного хребця і основи черепа, використовуючи металеві пластини, болти і фрагменти кісткової тканини, витягнуті зі стегнової кістки хворого.

Оскільки відразу після операції навіть незначний рух міг привести до фатальних наслідків, лікарі були змушені ввести Кріса в штучну кому на 19 днів.

За два місяці після операції Кріс може самостійно ходити, плавати в басейні і їздити на велосипеді. Він сподівається незабаром повернутися за кермо автомобіля і не збирається відмовлятися від кар`єри автогонщика.

За словами лікаря, Кріс - перша дитина, яка зуміла повністю відновитися після такої важкої травми. Переважна більшість людей з аналогічними пошкодженнями, вмирають протягом кількох хвилин, деякі пацієнти, які дивом вижили, як правило на все життя залишаються важкими інвалідами.

Лента.ру