Литвиненко заповідав перевезти його прах на Кавказ

Для колишнього офіцера ФСБ зробили виняток

У Лондоні в четвер поховали колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який перед смертю висловив бажання бути похованим за мусульманським обрядом. Литвиненко також заповідав перевезти його останки на Кавказ і поховати там на справжньому мусульманському кладовищі, пише "Коммерсант" .

Похорони Литвиненко мали відбутися в п`ятницю, але британські чиновники перенесли їх на четвер. Через зміну дня похорону далеко не всі змогли попрощатися з покійним. Навіть деякі з родичів встигли на похорон останньої миті. Останнім прилетів до Лондона 24-річний зведений брат покійного Максим, який живе в Італії. Приїхала мати Олександра Литвиненка Ніна Павлівна. Вона давно в розлученні з батьком Олександра Вальтером, але вчора колишнє подружжя було поруч. Приїхали й діти Олександра Литвиненка від першого шлюбу - 24-річний Олександр і 14-річна Соня, а також їх мати Тетяна.

Опівдні учасники похорону розділилися. Немусульмани вирушили на молебень до каплиці, а мусульмани - до центральної лондонської мечеті на поминальний намаз. Тим часом труни з покійним не було ні в мечеті, ні в каплиці. Ніхто не знав, де він знаходиться. Ахмед Закаєв сказав, що це знають тільки в Міноборони Великобританії: "Коли в тілі покійного виявили полоній-210, то його закрили в спеціальний саркофаг і відвезли до секретної установи Міноборони". Звідти, за словами Закаєва, труна на спецтранспорті під охороною доставили прямо на кладовищі.

Поки йшов поминальний молебень Вальтер Литвиненко сидів у мечеті. За його словами, він не здивований, що Олександр навернувся в іслам. Литвиненко-старший сказав, що його син давно до цього йшов, і що він з повагою ставиться до його вибору.

Після того, як молебень закінчився, учасники похоронної процесії розсілися по машинах і попрямували у бік старовинного кладовища в районі Хайгейт. Тут поховані Карл Маркс і автор романа "Дракула" Брем Стокер. Це меморіальне кладовище давно закрите, ховають тільки у фамільних склепах, але для Олександра Литвиненка зробили виняток.

На кладовищі прибув і Борис Березовський, пише "Коммерсант". Його лімузин супроводжував джип з охороною. Спочатку Березовський підійшов до вдови Олександра Литвиненка Марини і висловив їй співчуття. Потім - до першої сім`ї. Доньку Литвиненка Соня запитала у Березовського, чи правда, що батько прийняв іслам. Березовській спочатку сказав: "Так", але потім виправився: "Ви знаєте, мені він про це нічого не казав. Я сам хрещений і знав Олександра теж як хрещеного християнина. Але я думаю, - продовжував Березовський, - він зробив це скоріше з солідарності з чеченцями, з якими керівництво Росії чинить несправедливо". Березовський нагадав, що в Другу світову війну данці на знак протесту проти насильства фашистів над євреями носили пов`язки з шестикінцевими зірками.

Присутніх запросили до могили тільки за годину після того, як приїхав катафалк з труною. Два мусульманські священики знову зробили обрядову молитву. Мулла, що був тут, знову почав читати молитву. Вона виявилася довгою, майже на півгодини. Весь цей час мати Олександра Литвиненка тримала свічку і хрестилася. Закінчивши молитися, мулла взяв до руки корзину із землею. Люди, які стояли біля могили, брали з неї землю і кидали на труну. Березовський пройшов повз муллу і взяв землю не з корзини, а з насипу.

Єдиним, хто виступив біля могили, був батько покійного Вальтер Литвиненко. Він говорив довго, згадуючи про останні години і хвилини, проведені поряд з сином. Він нагадав, що його син дуже гостро переживав несправедливість, і пояснив, чому Олександр втік з Росії. За словами пана Литвиненко, його син "залишив службу у ФСБ і виїхав за кордон тільки тоді, коли в цій організації з`явилися негідники". На цьому церемонія на кладовищі закінчилася. Закопували труну вже без рідних і близьких покійного.

Всі учасники похорону потім перейшли до приміщення, де знаходиться меморіальний зал. Саме там близькі і друзі покійного виступили з промовами. Першим слово надали Березовському. Він сказав, що дуже добре ставився до покійного, пригадав його кращі якості і закінчив виступ фразою: "Ми не мстиві, але не забудькуваті".

Потім виступив Володимир Буковський. Він критикував прем`єра Великобританії Тоні Блера, який, коментуючи смерть Олександра Литвиненка, сказав, що для уряду країни пріоритетом є добрі стосунки з Росією. Буковський розцінив це як зраду з боку влади Великобританії щодо її підданого Олександра Литвиненка.

Ахмед Закаєв нагадав присутнім про заповіт покійного, який, за його словами, просив, коли це буде можливо, перевезти його прах на Кавказ і поховати там на справжньому мусульманському кладовищі. Закаєв сказав, що колись виконає прохання друга: "Якщо я це не встигну зробити, то заповідаю це зробити своїм синам і онукам".

Закінчивши церемонію, учасники похорону знов розділилися за конфесійною ознакою. Представники чеченської діаспори поїхали поминати Олександра Литвиненка за мусульманськими звичаями додому до Закаєва. Немусульмани, рідні і близькі Олександра Литвиненка, серед яких Березовський, Буковський і Гордієвський вирушили до одного з лондонських ресторанів.

newsru