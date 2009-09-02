ЄС забезпечить антикризове фінансування МВФ

ЄС забезпечить додаткове антикризове фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ) на суму 125 млрд євро. Про це повідомив сьогодні міністр фінансів головуючої в ЄС Швеції Андерс Борг на прес-конференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів фінансів.

Як зазначає Прайм-ТАСС, ця сума стала на дві третини більшою, ніж антикризовий платіж, що передбачався спочатку, в 75 млрд євро.

Водночас держави співтовариства ще не визначилися, які суми виділить кожна з них. Очікується, що найбільший внесок зробить Німеччина, готова внести понад 25 млрд євро.

Експерти МВФ вважають, що загалом для надання кредитів найбільш постраждалим від кризи країнам світу Міжнародному валютному фондові бракує коштів на 500 млрд євро.