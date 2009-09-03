Рада НАТО подовжила термін охорони неба над Балтією на 4 роки

Рада НАТО продовжила місію з охорони неба Балтії до 2014 р., повідомило литовське Міністерство охорони краю. Це означає, що прийнято компромісний варіант: місія НАТО мала закінчитися наприкінці 2010 р., а країни Балтії просили продовжити її до 2018 р.

Північноатлантичний альянс, нагадує РосБізнесКонсалтинг, узяв під охорону повітряний простір над країнами Балтії 29 березня 2004 р. - одразу після вступу їх до НАТО. Відтоді країни НАТО, змінюючи один одного, несуть вахти тривалістю 3-4 місяці на аеродромі Зокняй в Шяуляї, де розташована база Військово-повітряних сил Литви.

При цьому на аеродромі базуються, зазвичай, чотири винищувачі ВПС країни, яка виконує місію. З 1 вересня там чергують представники бундесверу зі своїми винищувачами Eurofighter.