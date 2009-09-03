Китайське телебачення починає російське мовлення

Центральне китайське телебачення (CCTV) відкриває 10 вересня цілодобове мовлення російською, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на заяву віце-президента телекомпанії Чжан Чанміна.

Трансляція вестиметься через супутники Chinasat, сигнал покриватиме Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Близький Схід і Європу. Загальна кількість глядачів російського CCTV, за попередніми оцінками, становитиме близько 300 мільйонів осіб.

Спочатку канал транслюватиме 14 передач: п`ять інформаційних і дев`ять документальних. Серед них є телеуроки китайської мови і китайської кухні, програми про історію і культуру Піднебесної.