Пожежа у військовій частині в Тамбові: п'ятеро загиблих, семеро поранених
14:33, 13 вересня 2009Світ
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П`ятеро людей загинули, семеро одержали поранення на пожежі в штабі військової частини в Тамбові, повідомив РІА Новостипредставник регіонального управління МНС РФ. "Повідомлення про пожежу на території штабу військової частини Міноборони РФ надійшло в 10.01 мск. В результаті пожежі п`ятеро людей загинули, семеро одержали поранення різного ступеня тяжкості", - сказав він.
Співрозмовник агентства відзначив, що всі загиблі і потерпілі- офіцери і солдати Головного розвідувального управління Міноборони РФ, до якого відноситься військова частина. Пожежі присвоєний другий підвищений номер складності. "На цей момент пожежа локалізована, її площа - близько 400 квадратних метрів", - сказало джерело.
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