Пожежа у військовій частині в Тамбові: п'ятеро загиблих, семеро поранених

П`ятеро людей загинули, семеро одержали поранення на пожежі в штабі військової частини в Тамбові, повідомив РІА Новостипредставник регіонального управління МНС РФ. "Повідомлення про пожежу на території штабу військової частини Міноборони РФ надійшло в 10.01 мск. В результаті пожежі п`ятеро людей загинули, семеро одержали поранення різного ступеня тяжкості", - сказав він.

Співрозмовник агентства відзначив, що всі загиблі і потерпілі- офіцери і солдати Головного розвідувального управління Міноборони РФ, до якого відноситься військова частина. Пожежі присвоєний другий підвищений номер складності. "На цей момент пожежа локалізована, її площа - близько 400 квадратних метрів", - сказало джерело.