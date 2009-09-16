Сомалійські бойовики обіцяли помститися США за смерть лідера

Сомалійські бойовики пообіцяли помститися США за смерть лідера африканської гілки міжнародного терористичного угруповання "Аль-Каїда" Салеха Алі Салеха Набхана, вбитого напередодні під час американської антитерористичної операції в Сомалі. Про це повідомив командувач радикальним угрупованням Сомалі "Аш-Шабаб", передає Associated Press. "Вони побачать, що наша відповідь буде жорстокою", - сказав він.

Представники американських збройних сил підтвердили, що 14 вересня 2009 р. США провели в Сомалі антитерористичну операцію, в якій брали участь військові Об`єднаного командування США з проведення спеціальних операцій, проте не повідомили більше ніяких деталей. Тим часом заступник мера столиці Сомалі м. Могадішо з питань безпеки Абді Фетах Шавей повідомив, що серед убитих під час операції виявився і Салех Алі Салех Набхан. "Наші розвіддані підтверджують, що Набхан був убитий", - сказав представник влади.

14 вересня 2009 р. іноземні військовослужбовці на шістьох вертольотах атакували територію, контрольовану бойовиками в Сомалі за 250 км від столиці країни. В результаті атаки двоє осіб були убиті, ще двоє захоплені в полон.

Салех Алі Салех Набхан, кенієць за походженням, розшукувався за організацію вибуху в одному з готелів Кенії в 2002 р., коли загинули десять кенійців і троє ізраїльтян.

РосБізнесКонсалтинг